«Повозку вперед лошади»: Песков высказался о встрече Путина и Зеленского Песков: Киев ставит повозку вперед лошади со встречей Путина и Зеленского

Украинские власти пытаются на переговорах по мирному урегулированию кризиса «поставить повозку вперед лошади», предлагая организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова ТАСС. По его словам, сначала необходимо проделать большую работу, чтобы главы государств могли встретиться и зафиксировать результаты.

Они пытаются чуть-чуть повозку поставить вперед лошади. Сначала все-таки нужно проделать весь объем работы, а потом уже предоставить возможность главам зафиксировать те наработки, которые достигнуты, — высказался пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков заявил, что работы по согласованию российского и украинского меморандумов является одним из компонентов подготовки к встрече президентов РФ и Украины. По его словам, без этого условия какие-либо встречи «в верхах» не имеют смысла.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что Киеву постоянно приходится выклянчивать оружие в больших количествах у стран Запада. По его мнению, ситуация с обеспечением украинской армии амуницией, вооружением и боеприпасы остается динамичной, но противоречивой.