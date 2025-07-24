Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 11:53

«Повозку вперед лошади»: Песков высказался о встрече Путина и Зеленского

Песков: Киев ставит повозку вперед лошади со встречей Путина и Зеленского

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Украинские власти пытаются на переговорах по мирному урегулированию кризиса «поставить повозку вперед лошади», предлагая организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова ТАСС. По его словам, сначала необходимо проделать большую работу, чтобы главы государств могли встретиться и зафиксировать результаты.

Они пытаются чуть-чуть повозку поставить вперед лошади. Сначала все-таки нужно проделать весь объем работы, а потом уже предоставить возможность главам зафиксировать те наработки, которые достигнуты, — высказался пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков заявил, что работы по согласованию российского и украинского меморандумов является одним из компонентов подготовки к встрече президентов РФ и Украины. По его словам, без этого условия какие-либо встречи «в верхах» не имеют смысла.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что Киеву постоянно приходится выклянчивать оружие в больших количествах у стран Запада. По его мнению, ситуация с обеспечением украинской армии амуницией, вооружением и боеприпасы остается динамичной, но противоречивой.

Дмитрий Песков
Украина
Россия
переговоры
Владимир Путин
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минобороны России показало видео военных учений «Июльский шторм»
В Петербурге увековечили легенду рока
В ГД придумали, как бороться с переплатой за обслуживание в ресторанах
В OZON высказались об идее закрыть ПВЗ на первых этажах жилых домов
Бойцы сбили гексакоптер ВСУ дроном с автоматом Калашникова
Сотрудник полиции попался на передаче данных спецслужбам Украины
Скандал с Тарпищевым, допинг, неизлечимая болезнь: как живет Винус Уильямс
Психолог назвала неочевидные факторы развития РПП
«Потратят эти деньги в США»: Трамп объяснил новую схему помощи Киеву
В авиакатастрофе с Ан-24 погибла пара, летевшая отметить 10 лет со свадьбы
Стало известно, сколько российских туристов отдыхают в Таиланде
Консервируем зеленый горошек — вкуснее, чем из банки
Песков заявил о готовности России содействовать миру между Баку и Ереваном
Чернобыльская катастрофа: что произошло и какие последствия?
В ИЗМИРАН рассказали о влиянии магнитных бурь на человека
«Переговоры были обречены»: в Госдуме возмутились атакой ВСУ на Сочи
Юрист ответил, к чему приведет возможная отмена самозанятости
Доллар скакнет до 90 осенью? Курс сегодня, 24 июля, что с евро и юанем
Стало известно, кто займется ликвидацией последствий крушения Ан-24
В Альянсе турагентств успокоили российских туристов, отдыхающих в Таиланде
Дальше
Самое популярное
Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести
Криминал

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Общество

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Цветет дважды за сезон, не боится засухи и морозов! Многолетник-ковер
Общество

Цветет дважды за сезон, не боится засухи и морозов! Многолетник-ковер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.