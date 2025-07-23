Песков назвал главное условие для встречи Путина и Зеленского по Украине Песков: саммит России и Украины нецелесообразен без согласования меморандумов

Работа над согласованием меморандумов Москвы и Киева является частью процесса подготовки к российско-украинской встрече «в верхах», на которой настаивает Украина, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, без этой работы назначать какие-либо встречи на высшем уровне нецелесообразно.

Вся работа, которая должна вестись по согласованию меморандумов [с мирными предложениями], это и есть подготовка встречи. Без того, как проделать всю эту сложную работу, уже предметно назначать встречи вряд ли целесообразно, — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Ранее сообщалось, что российские делегаты вылетели из Москвы в Стамбул для участия в третьем раунде переговоров с Украиной. Встреча состоится вечером 23 июля. В переговорную группу вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Украинскую делегацию снова возглавит Рустем Умеров, однако уже в статусе секретаря Совета безопасности и обороны Украины. Помимо Умерова, в состав делегации включены 14 человек, представляющих МИД, ВСУ, Службу безопасности Украины, разведку и офис президента Владимира Зеленского.