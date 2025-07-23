Зеленский утвердил состав делегации на переговорах с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский издал указ, в котором определил состав делегации, которая отправится на третий раунд переговоров с Россией по мирному урегулированию кризиса, передает «Страна.ua». Ее снова возглавит Рустем Умеров, однако уже в статусе секретаря Совета безопасности и обороны Украины.

Помимо Умерова, в состав делегации были включены 14 человек, представляющих Министерство иностранных дел, ВСУ, Службу безопасности Украины, разведку и офис президента.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что продвижение российской армии вынудило украинские власти пойти на новый раунд переговоров. По его словам, ВС РФ подталкивают Киев к диалогу своими успехами.