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22 июля 2025 в 10:48

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Депутат Колесник: успехи ВС РФ вынуждают Украину идти на переговоры

Андрей Колесник Андрей Колесник Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Успехи Вооруженных сил России на фронте вынуждают Киев идти на переговоры, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. При этом, по его словам, прорыва по итогам третьего раунда ждать не стоит из-за различной позиции Украины и Запада.

Третий раунд [переговоров] состоится благодаря недавним успехам наших воинов. Они давят, наступают, это дает возможность нам подтолкнуть Украину к диалогу и задавать в нем тон, но прорыва, думаю, не будет из-за противоречий среди украинских и западных политиков. Последние подливают масла в огонь, — сказал Колесник.

Он добавил, что продвижение ВС РФ продолжится, так как замедление будет истолковано как слабость, а ВСУ смогут накопить оружие. Кроме того, по словам депутата, Украина переврет факты и заявит об остановке российского наступления.

Ранее британский геополитический аналитик Александр Меркурис заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский изменил свое отношение к переговорам в Стамбуле под влиянием Вашингтона. По словам аналитика, президент Украины изначально не верил в этот формат, но ухудшение ситуации на фронте и неопределенность с поставками оружия вынудили его подчиниться требованиям США.

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Россия
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Андрей Колесник
Виктория Молчанова
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