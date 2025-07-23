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23 июля 2025 в 10:04

Раскрыт состав российской делегации на переговорах в Стамбуле

RT: состав российской делегации на переговорах в Стамбуле останется прежним

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Состав делегации России на переговорах с Украиной в Стамбуле не изменится, сообщает RT со ссылкой на источник. В переговорную группу войдут помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС России Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Кроме того, в составе делегации будут четыре эксперта. Помимо основных членов, в делегацию ранее входили первый замначальника информации управления Генштаба ВС России Александр Зорин, директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук, замначальника Управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская и замначальника ГУ международного военного сотрудничества МО РФ Виктор Шевцов.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский определил состав делегации, которая отправится на третий раунд переговоров с Россией по мирному урегулированию. Ее снова возглавит Рустем Умеров, однако уже в статусе секретаря Совета безопасности и обороны Украины. Также в состав делегации были включены 14 человек, представляющих Министерство иностранных дел, ВСУ, Службу безопасности Украины, разведку и офис президента.

переговоры
Владимир Мединский
Стамбул
Михаил Галузин
Украина
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