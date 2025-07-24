Украинским властям все время приходится клянчить вооружение у западных союзников, передает заявление пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова РИА Новости. Он указал на противоречивую ситуацию с обеспечением ВСУ оружием, амуницией и боеприпасами.

Сейчас мы видим, что ситуация с обеспечением амуницией, вооружением, боеприпасами, она хотя и такая достаточно динамичная, но противоречивая. Поэтому Киеву приходится все время клянчить вооружение, как можно больше, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля отметил, что власти России с повышенным вниманием относятся к вопросу вокруг поставок дальнобойного ракетного оружия украинской армии. По его словам, руководство государства тщательно отслеживает все сообщения по этой теме, так как она находится на высоком положении в информационной повестке дня.

Кроме того, Песков отметил, что сокращение или прекращение поставок западного оружия Киеву приближает окончание российской спецоперации. Такое мнение он выразил по поводу приостановки военной помощи ВСУ со стороны США.