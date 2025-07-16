Песков ответил на вопрос о поставках дальнобойного оружия Киеву Песков: Кремль внимательно следит за темой поставок дальнобойного оружия Украине

Российские власти очень внимательно относятся к теме поставок дальнобойных вооружений Украине и отслеживают соответствующие сообщения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что вопрос высоко стоит в информационной повестке дня, передает ТАСС.

Тема, конечно, высоко стоит в информационной повестке дня. Конечно, мы очень внимательно отслеживаем все соответствующие сообщения, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что европейцы проявляют оголтелый милитаристский настрой в адрес России. По его словам, европейская сторона тратит несметные деньги на продолжение вооруженного конфликта.

До этого Песков заявил, что принятое США, Североатлантическим альянсом и Евросоюзом решение о военных поставках Украине воспринимается в Киеве как сигнал к продолжению вооруженного конфликта с Москвой. По его словам, Киев не видит в нем посыла к разрешению кризисной ситуации.

Прежде американский президент Дональд Трамп сообщил, что США и НАТО достигли договоренности о поставке американского оружия Украине за счет европейцев. Координацией этих поставок будут заниматься НАТО и постпред США при Альянсе.