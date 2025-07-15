Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 июля 2025 в 12:56

«Сигнал к продолжению СВО»: Песков о решении Трампа по поставкам оружия

Песков: Киев видит в решении Трампа по поставкам сигнал к продолжению СВО

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Принятое США, Североатлантическим альянсом и Евросоюзом и озвученное американским президентом Дональдом Трампом решение о военных поставках Украине воспринимается в Киеве как сигнал к продолжению вооруженного конфликта с Москвой, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Киев не видит в нем посыла к разрешению кризисной ситуации.

Пока однозначно можно сказать одно: похоже, что подобное решение, которое принимается и в Вашингтоне, и в странах НАТО, и непосредственно в Брюсселе, украинской стороной воспринимается не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны, — отметил Песков.

Трамп ранее сообщил, что США и НАТО достигли договоренности о поставке американского оружия Украине за счет европейцев. Координацией этих поставок будут заниматься НАТО и постпред США при Альянсе.

Ранее Трамп пригрозил России и ее торговым партнерам пошлинами в размере 100% на случай, если по украинскому конфликту не будет достигнута договоренность. Глава Белого дома отметил, что РФ и ее контрагентам грозят вторичные санкции, если сделку не заключат в течение примерно 50 дней.

Дональд Трамп
поставки
Украина
Дмитрий Песков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры боев на юге Сирии
«Корчи нереализованности»: Захарова оценила выпад Рютте против Мединского
НАТО уличили в подготовке «морских клещей» для войны с Россией
Раскрыто внушительное наследство режиссера Митты
«По нашей табели о рангах он выше»: Песков ответил Рютте насчет Мединского
Режим ЧС ввели в Воронеже из-за последствий атаки ВСУ
«Сыграл на публику»: политолог оценил желание Трампа переименовать футбол
«Это не поможет»: в США оценили поставки Украине ЗРК Patriot
Генерал вынес приговор системе ПВО Украины на фоне новых ударов
«Мисс „чего изволите“»: в Раде описали кандидата в премьеры Украины
Стало известно, как приостановка диалога с США отразится на России
На Алтае пройдет международный кинофестиваль «Вертикаль»
Орбан призвал ЕС наказать украинские власти за гибель венгра
«Такого не было никогда»: Миронов рассказал, с чем связан скачок цен на ЖКУ
Зеленский поздравил Украину со спорным праздником
Дерматолог раскрыла неочевидную опасность кроксов
На Украине приняли решение по военному положению
Назван важный нюанс в поставках НАТО американского оружия Украине
Рогов объяснил важность взятия Малиновки в Запорожской области
Нетаньяху приказал ЦАХАЛ нанести удар по ВС Сирии
Дальше
Самое популярное
Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном
Власть

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном

Появилось первое видео с места трагедии, где молния убила трех человек
Регионы

Появилось первое видео с места трагедии, где молния убила трех человек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.