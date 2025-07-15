«Сигнал к продолжению СВО»: Песков о решении Трампа по поставкам оружия Песков: Киев видит в решении Трампа по поставкам сигнал к продолжению СВО

Принятое США, Североатлантическим альянсом и Евросоюзом и озвученное американским президентом Дональдом Трампом решение о военных поставках Украине воспринимается в Киеве как сигнал к продолжению вооруженного конфликта с Москвой, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Киев не видит в нем посыла к разрешению кризисной ситуации.

Пока однозначно можно сказать одно: похоже, что подобное решение, которое принимается и в Вашингтоне, и в странах НАТО, и непосредственно в Брюсселе, украинской стороной воспринимается не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны, — отметил Песков.

Трамп ранее сообщил, что США и НАТО достигли договоренности о поставке американского оружия Украине за счет европейцев. Координацией этих поставок будут заниматься НАТО и постпред США при Альянсе.

Ранее Трамп пригрозил России и ее торговым партнерам пошлинами в размере 100% на случай, если по украинскому конфликту не будет достигнута договоренность. Глава Белого дома отметил, что РФ и ее контрагентам грозят вторичные санкции, если сделку не заключат в течение примерно 50 дней.