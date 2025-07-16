Песков объяснил, в чем европейцы проявили себя более всего

Песков объяснил, в чем европейцы проявили себя более всего Песков: европейцы показали оголтелый милитаристский настрой в адрес России

Европейцы проявляют оголтелый милитаристский настрой в адрес России, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, европейская сторона тратит несметные деньги на продолжение вооруженного конфликта.

Ранее Песков заявил, что принятое США, Североатлантическим альянсом и Евросоюзом решение о военных поставках Украине воспринимается в Киеве как сигнал к продолжению вооруженного конфликта с Москвой. По его словам, Киев не видит в нем посыла к разрешению кризисной ситуации.