В Кремле высказались о возможной встрече в Китае Путина и Трампа

В Кремле высказались о возможной встрече в Китае Путина и Трампа Песков заявил, что встреча Путина и Трампа в Китае пока конкретно не обсуждалась

Вопрос о возможной встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Китае пока не обсуждался конкретно, пишет ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова. Речь идет о потенциальной встрече глав государств в рамках мероприятий, посвященных 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.

Пока обсуждений каких-то конкретных не было. Президент Путин готовится к этой поездке. Заявлений из Вашингтона о том, что президент Трамп готовится к этой поездке, именно к этой, мы не слышали, — сказал Песков.

Ранее президент США допустил возможность проведения встречи с Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином. Во время общения с журналистами американский лидер упомянул, что 5 июня в телефонной беседе руководитель КНР пригласил его приехать в Пекин на празднование 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

До этого помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, высказался о необходимости встречи глав России и Украины. Он подчеркнул, что такой саммит должен завершить переговорный процесс. Лидеры двух стран должны не просто обсудить соглашение, а окончательно подписать документы, подчеркнул он.