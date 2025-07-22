Трамп допустил вероятность первой с 2019 года встречи с Путиным Трамп не исключил встречу с Путиным в Китае

Американский лидер Дональд Трамп не исключил, что может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Во время пресс-конференции глава Белого дома напомнил, что в ходе телефонного разговора 5 июня китайский лидер пригласил его посетить Пекин по случаю 80-й годовщины победы над милитаристской Японией. Торжественные мероприятия пройдут в сентябре.

У нас запланировано множество возможных встреч. Председатель Си пригласил меня в Китай, и, скорее всего, мы действительно поедем туда в обозримом будущем. Это еще не скоро, но и не слишком далеко. Меня пригласили многие лидеры, и мы примем соответствующие решения уже в ближайшее время, – ответил Трамп.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести встречу в Пекине. По его словам, такой сценарий действительно возможен. При этом, как подчеркнул Песков, свидетельств тому, что Трамп планирует поездку в Пекин, пока нет, и Кремль не обладает соответствующей информацией.

Последняя встреча Путина и Трампа прошла на саммите G20 в Осаке 28 июня 2019 года. Она длилась более часа.