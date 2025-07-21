В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в Пекине

В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в Пекине Песков допустил возможность встречи Путина и Трампа в Пекине

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут провести встречу в рамках сентябрьских мероприятий в честь 80-й годовщины победы над милитаристской Японией в Пекине, допустил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, такой сценарий действительно возможен.

Мы готовимся к поездке в Пекин. <...> Если так случится, что он (Трамп. — NEWS.ru) тоже там окажется, то тоже нельзя исключать, что будет поднят вопрос о целесообразности проведения встречи, — отметил пресс-секретарь российского лидера.

При этом, как подчеркнул Песков, свидетельств тому, что Трамп планирует поездку в Пекин, пока нет. По его словам, Кремль не обладает соответствующей информацией.

Ранее стало известно, что Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести двустороннюю встречу перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корееи. Ожидается, что американский лидер прилетит в Китай в период с 30 октября по 1 ноября. Также не исключено, что лидеры проведут переговоры прямо на полях конференции.