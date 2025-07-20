Стало известно, где и когда могут встретиться Трамп и Си Цзиньпин

Стало известно, где и когда могут встретиться Трамп и Си Цзиньпин SCMP: Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться до или во время саммита АТЭС

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести двустороннюю встречу перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее, сообщила газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники. Ожидается, что американский лидер посетит Китай.

Авторы называют саммит АТЭС «лучшей возможностью для Си Цзиньпина и Дональда Трампа лично встретиться». Ожидается, что Трамп прилетит в Китай в период с 30 октября по 1 ноября. Также не исключено, что лидеры проведут переговоры прямо на полях конференции.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин хочет организовать в КНР трехстороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и Трампом. Поводом для этого может стать военный парад 3 сентября в Пекине по случаю окончания Второй мировой войны.

До этого представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что Пекин выступает против односторонних санкций. Так дипломат ответил на угрозу генсека НАТО Марка Рютте ввести вторичные санкции в отношении Индии, Бразилии и КНР за торговлю с Россией. Он выразил надежду на создание условия для «политического урегулирования» кризиса вокруг Украины и назвал переговоры «единственным возможным путем выхода» из него.