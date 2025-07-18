Стало известно о возможной встрече Путина, Си Цзиньпина и Трампа The Times: Си Цзиньпин хочет устроить трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом

Председатель КНР Си Цзиньпин хочет организовать в Китае трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом, сообщает британская газета The Times. По ее данным, поводом для этого саммита может стать военный парад 3 сентября в Пекине по случаю окончания Второй мировой войны.

Если президент Трамп посетит Китай и будет присутствовать на параде, это станет мощным позитивным сигналом для мира. Образ китайского, российского и американского лидеров, стоящих вместе, может стать посланием мира и стабильности, — приводятся слова китайского обозревателя Цзинь Цанжуна.

Журналисты отмечают, что Путин уже принял приглашение китайского коллеги на парад. Трампу же, пишет издание, письмо еще только должны отправить.

Ранее представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что Пекин выступает против односторонних санкций. Так дипломат ответил на угрозу генсека НАТО Марка Рютте ввести вторичные санкции в отношении Индии, Бразилии и КНР за торговлю с Россией. Он выразил надежду на создание условия для «политического урегулирования» кризиса вокруг Украины и назвал переговоры «единственным возможным путем выхода» из него.