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16 июля 2025 в 14:38

МИД Китая ответил на угрозы НАТО из-за России

Китай отверг предупреждение главы НАТО Рютте о санкциях за торговлю с Россией

Линь Цзянь Линь Цзянь Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

Пекин выступает против односторонних санкций, заявил представитель МИД Китая Линь Цзянь в ответ на угрозу генсека НАТО Марка Рютте вторичными санкциями в отношении Индии, Бразилии и КНР за торговлю с Россией. Дипломат выразил надежду на создание условия для «политического урегулирования» кризиса вокруг Украины и назвал переговоры «единственным возможным путем выхода» из него, сообщает Anadolu.

В таможенных войнах нет победителей, а принуждение и давление ни к чему не приведут, – сказал Линь Цзянь.

Ранее Рютте заявил, что Индии, Китаю и Бразилии грозят вторичные санкции за ведение бизнеса с Россией. Генеральный секретарь НАТО призвал лидеров этих государств использовать свое влияние на президента РФ Владимира Путина, чтобы стимулировать возобновление мирных переговоров.

До этого Рютте говорил, что Россия поможет Китаю, если тот решит напасть на Тайвань. По его словам, китайский лидер Си Цзиньпин попросит российского коллегу отвлечь от операции силы НАТО в Европе с помощью конфликта со странами Североатлантического альянса.

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