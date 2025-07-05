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05 июля 2025 в 19:52

В НАТО обвинили КНР в планах напасть на Тайвань при помощи России

Рютте: Россия поможет Китаю при нападении на Тайвань

Си Цзиньпин Си Цзиньпин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия поможет Китаю, если он решит напасть на Тайвань, заявил New York Times генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, китайский лидер Си Цзиньпин попросит российского коллегу Владимира Путина отвлечь от операции Запад с помощью конфликта со странами Альянса.

Если Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, он первым делом позаботится о том, чтобы позвонить Путину в Москву и сказать ему: «Эй, я собираюсь сделать это, и мне нужно, чтобы ты отвлек США в Европе, напав на территорию НАТО», — сказал он.

Ранее стало известно, что Российская Федерация вновь подтвердила свою позицию по принципу «одного Китая». РФ считает Тайвань неотъемлемой частью китайской территории, поясняли в Кремле.

Между тем издание Baijiahao сообщило, что предстоящий в конце августа — начале сентября визит президента России в Китай станет тревожным сигналом для США. Там отметили, что предыдущие поездки российского лидера продолжались не более трех дней, в этот раз она продлится на день больше. Журналисты назвали визит показателем укрепления отношений Москвы и Пекина.

Марк Рютте
НАТО
Китай
Россия
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