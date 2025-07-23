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23 июля 2025 в 22:30

Мединский назвал условие встречи Путина и Зеленского

Мединский: перед встречей Путина и Зеленского необходимо обсудить соглашения

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского должна «поставить точку» в переговорах, заявил глава российской делегации в Стамбуле помощник российского лидера Владимир Мединский, передает Telegram-канал «Пул № 3». По его словам, на этой встрече необходимо не просто обсуждать соглашение, а подписывать его: «конец — делу венец».

А на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать. Понимаете? Как у нас говорят: конец — делу венец. Встречаться для того, чтобы с нуля заново все это обсуждать, не имеет смысла, — сказал он.

Ранее Мединский сообщил, что представители Киева в ходе третьего раунда диалога намерены добиться личной встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, такую информацию он узнал по прибытии в Стамбул.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал разговор между делегациями России и Украины «очень сложным». По его словам, третий раунд диалога не будет простым, так как стороны имеют диаметрально противоположные меморандумы.

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