Стали известны ожидания Кремля по переговорам с Украиной в Стамбуле

Стали известны ожидания Кремля по переговорам с Украиной в Стамбуле Песков: Россию и Украину ожидает очень сложный разговор в Стамбуле

Третья встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле по мирному урегулированию кризиса не будет легкой, передает заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова ТАСС. По его словам, делегатов ожидает «очень сложный разговор».

Никто такой «легкой дороги» не ожидает. Естественно, это будет очень сложный разговор. Проекты [меморандумов] диаметрально противоположны, — высказался пресс-секретарь президента РФ.

Ранее представитель Кремля подтвердил, что основной темой на переговорах станут мирные меморандумы.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что согласование меморандумов Москвой и Киевом является компонентом подготовки ко встрече «в верхах». Без этой работы назначение прямого диалога лидеров двух государств является нецелесообразным, заявил Песков.

Также Песков отметил, что делегация от России, которая примет участие в третьем раунде диалога с украинскими представителями, никак не изменилась. Как и прежде, переговорную группу от РФ возглавит помощник российского лидера Владимир Мединский.