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23 июля 2025 в 12:52

Песков ответил на вопрос о составе делегации России на переговорах

Песков: делегацию России на переговорах с Украиной возглавит Мединский

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российская делегация, которая будет участвовать в переговорном процессе с украинской стороной, не претерпела никаких изменений, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. По словам представителя Кремля, делегацию возглавит помощник Владимира Путина Владимир Мединский.

Коллега Мединский возглавляет нашу делегацию У нас изменений в составе нет. Тот же состав, — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Ранее Песков подтвердил, что в Стамбуле готовится к проведению третий раунд переговоров между Россией и Украиной, где центральное место займет обсуждение проектов меморандумов о мирном урегулировании. Помимо этого документа, стороны рассмотрят и другие важные вопросы.

Пресс-секретарь российского лидера высказал мнение, что не следует ожидать чудесных прорывов от предстоящих переговоров в турецком городе. Песков подчеркнул, что российская сторона будет последовательно отстаивать свои национальные интересы в ходе диалога.

До этого представитель Кремля обратил внимание на сложность обсуждаемой тематики, требующей серьезной подготовительной работы. Песков также напомнил о сохраняющемся запрете украинского президента Владимира Зеленского на ведение переговоров с Россией.

Владимир Мединский
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