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22 июля 2025 в 13:11

Песков раскрыл ожидания Кремля от переговоров в Стамбуле

Песков: Кремль не рассчитывает на прорыв в переговорах с Украиной

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Кремль не рассчитывает на прорывы из разряда чудес на переговорах с украинской стороной в Стамбуле, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Россия будет добиваться защиты своих интересов.

Рассчитывать на какие-то прорывы из разряда чудес, конечно, повода для этого нет никакого. Вряд ли это возможно в нынешней ситуации, — сказал Песков.

Он также допустил, что новый раунд российско-украинских переговоров состоится уже на этой неделе. Песков отметил, что эта сложная тема, которая требует большой работы. Он также напомнил, что запрет президента Украины Владимира Зеленского на переговоры с Россией еще действует. Так представитель Кремля объяснил невозможность обсудить встречу российского лидера с украинским коллегой.

Тем временем один из организаторов переговоров сообщил, что третий раунд переговоров планируется провести во дворце Чираган. Там проходили и предыдущие встречи сторон. До этого дипломатический источник объяснял, что это обусловлено его вместимостью.

Дмитрий Песков
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Украина
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