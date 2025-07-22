Песков раскрыл ожидания Кремля от переговоров в Стамбуле Песков: Кремль не рассчитывает на прорыв в переговорах с Украиной

Кремль не рассчитывает на прорывы из разряда чудес на переговорах с украинской стороной в Стамбуле, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Россия будет добиваться защиты своих интересов.

Рассчитывать на какие-то прорывы из разряда чудес, конечно, повода для этого нет никакого. Вряд ли это возможно в нынешней ситуации, — сказал Песков.

Он также допустил, что новый раунд российско-украинских переговоров состоится уже на этой неделе. Песков отметил, что эта сложная тема, которая требует большой работы. Он также напомнил, что запрет президента Украины Владимира Зеленского на переговоры с Россией еще действует. Так представитель Кремля объяснил невозможность обсудить встречу российского лидера с украинским коллегой.

Тем временем один из организаторов переговоров сообщил, что третий раунд переговоров планируется провести во дворце Чираган. Там проходили и предыдущие встречи сторон. До этого дипломатический источник объяснял, что это обусловлено его вместимостью.