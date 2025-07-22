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22 июля 2025 в 12:55

Песков объяснил, от чего зависит обсуждение встречи Путина с Зеленским

Песков: запрет Зеленского на переговоры с РФ не дает обсудить встречу с Путиным

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Запрет президента Украины Владимира Зеленского на переговоры с Россией еще действует, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля объяснил невозможность обсудить встречу российского лидера Владимира Путина с украинским коллегой, передает ТАСС.

Справедливости ради, этот запрет еще действует. Это очевидный факт. Это первое. Второе. Надеемся, что будет на этой неделе, как только будем готовы, сделаем сообщение по срокам, — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что тема переговоров достаточно сложная. По его словам, необходимо обсуждать проекты меморандумов, которыми стороны обменялись в ходе второго раунда. Поэтому, пояснил Песков, сначала стоит много поработать перед тем, как в предметном плане говорить о возможностях встреч на высоком и высшем уровнях.

Ранее представитель Кремля назвал меморандумы России и Украины диаметрально противоположными. Песков отметил, что в этой связи переговорные группы столкнутся с большой дипломатической работой.

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