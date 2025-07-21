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21 июля 2025 в 13:43

В Кремле ожидают большую дипломатическую работу в Стамбуле

Песков: предстоит большая работа из-за разницы меморандумов РФ и Украины

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Меморандумы России и Украины диаметрально противоположны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, переданным ТАСС, в связи с этим переговорные группы Москвы и Киева по урегулированию ждет большая дипломатическая работа.

Есть наш проект меморандума, есть проект, переданный украинской стороной. Предстоит обмен мнениями и, собственно, переговоры по этим двум проектам, которые пока являются абсолютно диаметрально противоположными. Поэтому предстоит большая дипломатическая работа, — подчеркнул Песков.

Ранее представитель Кремля призвал международное сообщество усилить давление на Киев для возобновления прямых переговоров с Москвой. Песков выразил надежду, что заявления западных лидеров сопровождаются реальными шагами по склонению Украины к диалогу, так как текущая поддержка воспринимается Киевом как сигнал к продолжению боевых действий.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что европейские лидеры блокируют возможность переговоров между Украиной и РФ. Дипломат напомнил о срыве стамбульских договоренностей в апреле 2022 года: несмотря на изначально противоположные позиции, стороны были близки к подписанию документа.

Россия
Украина
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Дмитрий Песков
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