Песков высказался о предстоящем раунде переговоров России и Украины Песков выразил надежду, что новая встреча РФ и Украины пройдет на этой неделе

Кремль рассчитывает, что новый раунд российско-украинских переговоров состоится уже на этой неделе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что это сложная тема, которая требует большой работы, передает ТАСС.

Надеемся, что будет на этой неделе, как только будем готовы, сделаем сообщение по срокам. Тема переговоров достаточно сложная. Помимо других вопросов, конечно, надо будет обсуждать те самые проекты меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда, — сказал Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что распорядился сформировать делегацию для предстоящих переговоров с российской стороной. Ее вновь возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров.

Делегацию РФ на предыдущих встречах возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. По словам Дмитрия Пескова, пока не планируется менять состав переговорной группы.