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21 июля 2025 в 13:26

В Кремле рассказали о составе переговорной группе по Украине

Песков: состав российской переговорной группы по Украине не изменился

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/NEWS.ru

Состав российской делегации на переговорах по теме украинского урегулирования не изменился, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос о возможных изменениях в составе группы переговорщиков, передает ТАСС.

С российской стороны нет никаких изменений в переговорной группе, — рассказал представитель Кремля.

Как сообщала турецкая версия издания Independent, третий раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле может состояться 23 или 24 июля. По данным газеты, на встрече пройдут «технические переговоры по ограниченному кругу вопросов».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил новому секретарю СНБО Рустему Умерову активизировать переговорный процесс, сославшись на необходимость ускорения выполнения стамбульских договоренностей. Украинский президент также поставил задачу по координации работы с партнерами по военным поставкам и анализу исполнения решений Совета безопасности.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что поручение Зеленского активизировать переговорный процесс — позитивный сигнал. По его словам, Москва поддерживает позицию Киева в этом вопросе.

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