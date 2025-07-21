Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 июля 2025 в 10:56

Раскрыты возможные даты новых переговоров России и Украины

Independent: переговоры России и Украины в Стамбуле могут пройти 23 или 24 июля

Турция. Стамбул. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский во время пресс-подхода по итогам российско-украинских переговоров во дворце Чираган. Турция. Стамбул. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский во время пресс-подхода по итогам российско-украинских переговоров во дворце Чираган. Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Третий раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле может состояться 23 или 24 июля, сообщает турецкая версия издания Independent со ссылкой на дипломатические источники. По данным газеты, на встрече пройдут «технические переговоры по ограниченному кругу вопросов».

Стороны могут обсудить обмен пленными, гуманитарную помощь, меры по охране границ и безопасность инфраструктуры. Состав делегаций, место и время встречи пока не раскрываются.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, в беседе с NEWS.ru заявил, что Россия пойдет на переговоры с Украиной, но это ничего не изменит. По его словам, Россия не согласится на перемирие, пока Киев не выполнит ранее озвученные условия, в том числе отказ Украины от вступления в НАТО и демилитаризацию.

До этого Александр Перенджиев предположил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил возобновить переговоры с Россией из-за провалов ВСУ на фронте. По его мнению, ситуация для ВСУ ухудшается каждый день и западная помощь не может улучшить положение украинской армии.

переговоры
Россия
Украина
Стамбул
Турция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрыв прогремел в многоэтажном доме в Псковской области
Растлитель среди рокеров: фанат «КиШ» стал жертвой педофила на концерте
Буланова отреагировала на свою популярность у молодежи
Экс-ведущая «Слабого звена» оценила триумф синхрониста Мальцева на ЧМ
Крымские гастроли обернулись для «Бурановских бабушек» последствиями
В московских аэропортах продолжаются массовые отмены и задержки рейсов
МИД Ирана высоко оценил встречу Путина и Лариджани
Военэксперт ответил, почему Россия бьет по украинским ТЦК
Украинских детективов заподозрили в госизмене
«Показал, кто тут папочка»: чемпионка ОИ о победе синхрониста Мальцева
Полиция Петербурга начала проверку после внезапной смерти младенца
МРОТ в России могут повысить на 20%
Стало известно, сколько поездов задержали из-за обломков БПЛА под Ростовом
Россиянин собирал данные для Украины и попался ФСБ
Стало известно, когда посол Израиля завершит свою миссию
Кадры с летевшим на Москву дроном ВСУ появились в Сети
Пьяный водитель насмерть сбил 12-летнего мальчика под Петербургом
Польша купит долю в торгующем военной информацией стартапе ICEYE
У экс-владельца челябинского холдинга изъяли участки на берегу моря
Пассажирский самолет чуть не столкнулся с бомбардировщиком
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Что выбрать для домашних животных: натуральное питание или корм
Общество

Что выбрать для домашних животных: натуральное питание или корм

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.