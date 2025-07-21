Турция. Стамбул. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский во время пресс-подхода по итогам российско-украинских переговоров во дворце Чираган.

Раскрыты возможные даты новых переговоров России и Украины Independent: переговоры России и Украины в Стамбуле могут пройти 23 или 24 июля

Третий раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле может состояться 23 или 24 июля, сообщает турецкая версия издания Independent со ссылкой на дипломатические источники. По данным газеты, на встрече пройдут «технические переговоры по ограниченному кругу вопросов».

Стороны могут обсудить обмен пленными, гуманитарную помощь, меры по охране границ и безопасность инфраструктуры. Состав делегаций, место и время встречи пока не раскрываются.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, в беседе с NEWS.ru заявил, что Россия пойдет на переговоры с Украиной, но это ничего не изменит. По его словам, Россия не согласится на перемирие, пока Киев не выполнит ранее озвученные условия, в том числе отказ Украины от вступления в НАТО и демилитаризацию.

До этого Александр Перенджиев предположил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил возобновить переговоры с Россией из-за провалов ВСУ на фронте. По его мнению, ситуация для ВСУ ухудшается каждый день и западная помощь не может улучшить положение украинской армии.