Стало известно, чем может закончиться третий раунд переговоров РФ и Украины Политолог Перенджиев: третий раунд переговоров с Киевом не закончится перемирием

Россия пойдет на переговоры с Украиной, но это ничего не изменит, заявил в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, Россия не согласится на перемирие, пока Киев не выполнит ранее озвученные условия, в том числе отказ Украины от вступления в НАТО и демилитаризация.

Мы не пойдем на перемирие. Мы будем ставить те же условия: вывод всех войск с наших территорий. Известно, какие это территории: Донбасс, Запорожье и Херсонщина. И прекратить удары по нашей территории этими беспилотниками. Там много других условий. Например, то, что Украина примет на себя статус внеблокового государства и не будет стремиться вступать в НАТО. По поводу Евросоюза, кстати, мы особо не выступаем, но чтобы в НАТО Украина не вступала, это точно. И, конечно, вопросы, связанные с защитой русскоговорящего населения, защиты русского языка и русской культуры. Эти вопросы тоже будут ставиться, — объяснил Перенджиев.

Политолог предположил, что встреча приведет не к остановке военного конфликта, а к выработке определенных правил ведения конфликта. Среди них он выделил гуманитарные вопросы — обмен пленными и выдача тел погибших.

Мы уже знаем, какие это правила: обмен пленными, выдача тел погибших или возможность их похоронить. Эти вопросы, наверное, будут обговорены и, возможно, даже выполнены. Боевые действия не будут остановлены, и никакого прекращения огня не будет. Россия будет продолжать освобождать свои территории, потому что главное условие — вывести войска с наших территорий — выполнено не будет. Украина на это не согласится. Значит, будем освобождать наши территории военным путем, при этом беря под контроль и территории других регионов в целях создания буферной зоны и получения тактических преимуществ в освобождении тех же наших территорий, — заключил Перенджиев.

Ранее Александр Перенджиев предположил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил возобновить переговоры с Россией из-за провалов ВСУ на фронте. По его мнению, ситуация для ВСУ ухудшается каждый день и западная помощь не может улучшить положение украинской армии.