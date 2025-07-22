Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 12:34

Зеленский отдал распоряжение перед переговорами с Россией

Зеленский распорядился сформировать делегацию для переговоров с Россией

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что распорядился сформировать делегацию для переговоров с российской стороной. Ее вновь возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров.

Я поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной. Возглавит делегацию Рустем Умеров, — отметил президент.

Делегацию РФ на предыдущих встречах возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, пока не планируется менять состав переговорной группы.

Ранее политолог Евгений Копатько выделил ключевые качества Умерова, которые обусловили его назначение главой украинской переговорной группы с Россией. Специалист указал, что бывшего министра обороны характеризует управляемость и отсутствие собственной инициативы в принятии решений. Также, по словам политолога, Зеленский ценит экс-министра обороны не только за его связи со странами Ближнего Востока и Запада, но и за абсолютную лояльность.

переговоры
Украина
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли судьбу уличных животных, которых запретят кормить
Эвакуация региона, мародеры, художник — агент СБУ: ВСУ атакуют РФ 22 июля
Баку передал России свидетельства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
«Украинский капкан»: сенатор назвал главную ошибку Трампа
«Сыновий долг»: в Совфеде высказались о лечении родителей Сырского в Москве
На российском теплоходе обнаружили вспышку инфекции
Демограф рассказал, как разница в доходах укрепляет брак
Трамп решил разорвать отношения США и ЮНЕСКО
«Москвич» открыл продажи нового флагманского кроссовера
Женщинам перечислили скрытые барьеры на пути к высокой зарплате
Слив служебной информации в Telegram обернулся делом для полицейских
Подростки раздели догола и жестоко избили 17-летнего парня
Названы главные причины роста тарифов на ЖКУ
В ГД отреагировали на отправку главкомом ВСУ денег в Россию
Онищенко рассказал, как обезопасить себя при задержках рейсов
Над Россией перехватили две ракеты большой дальности «Нептун»
Двое детей и двое взрослых погибли в результате ДТП в Дагестане
«Мог сделать больше»: оператор Мосфильма Климов о режиссере Каре
Королевская семья Британии 22 июля: новости, ненависть Карла III к Миддлтон
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 22 июля, фото и видео
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени
Общество

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.