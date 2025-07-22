Зеленский отдал распоряжение перед переговорами с Россией Зеленский распорядился сформировать делегацию для переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что распорядился сформировать делегацию для переговоров с российской стороной. Ее вновь возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров.

Я поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной. Возглавит делегацию Рустем Умеров, — отметил президент.

Делегацию РФ на предыдущих встречах возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, пока не планируется менять состав переговорной группы.

Ранее политолог Евгений Копатько выделил ключевые качества Умерова, которые обусловили его назначение главой украинской переговорной группы с Россией. Специалист указал, что бывшего министра обороны характеризует управляемость и отсутствие собственной инициативы в принятии решений. Также, по словам политолога, Зеленский ценит экс-министра обороны не только за его связи со странами Ближнего Востока и Запада, но и за абсолютную лояльность.