«Никаких сюрпризов»: раскрыто, почему Умерова отправили на переговоры с РФ Политолог Копатько: Умеров стал главным переговорщиком из-за его управляемости

Управляемость и нежелание принимать решения самому — основная причина назначения Рустема Умерова главой украинской делегации на переговорах с Россией, заявил в беседе с «Лентой.ру» политолог Евгений Копатько. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский ценит экс-министра обороны не только за его связи со странами Ближнего Востока и Запада, но и за абсолютную лояльность.

Нужно помнить, что все шаги в контексте переговоров принимаются исключительно Зеленским и его ближайшим окружением. Во время переговоров они точно не хотят видеть никаких сюрпризов и выбрали максимально лояльного себе человека, — пояснил эксперт.

Ранее военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов заявил, что ответственность за провалы ВСУ в будущем может быть возложена на Умерова. По его мнению, также главу ведомства обвинят в неудачных мирных переговорах.

Накануне, 18 июля, Верховная рада одобрила кандидатуру бывшего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на пост министра обороны. Как уточнил депутат Алексей Гончаренко, за его кандидатуру проголосовали 267 парламентариев.

До этого стало известно о возможной замене Умерова на посту главы украинской делегации на переговорах с Россией. Журналисты допускали, что министра могут переназначить на дипломатическую должность в американской столице, что потенциально могло бы означать снижение активности Киева в переговорном процессе.