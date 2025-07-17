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17 июля 2025 в 16:47

Рада одобрила назначение нового главы Минобороны Украины

Рада поддержала назначение Шмыгаля на пост главы МО Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Верховная рада Украины одобрила кандидатуру бывшего премьер-министра Дениса Шмыгаля на пост главы министра обороны, сообщил депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. За его кандидатуру проголосовали 267 парламентариев.

Рада утвердила министром обороны Шмыгаля. За — 267, — написал депутат.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале охарактеризовал отказ США утвердить кандидатуру министра обороны Украины Рустема Умерова на пост посла в Вашингтоне как «сигнал». Парламентарий пояснил, что процедура назначения дипломатических представителей всегда требует продолжительного согласования с принимающей стороной.

До этого стало известно о возможной замене Умерова на посту главы украинской делегации на переговорах с Россией. Журналисты допускали, что министра могут переназначить на дипломатическую должность в американской столице, что потенциально могло бы означать снижение активности Киева в переговорном процессе.

Позже президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении вице-премьера Ольги Стефанишиной на должность посла в США. Соответствующий указ уже подписан главой государства. Как уточнил Зеленский, первоначально Стефанишина приступит к работе в качестве специального уполномоченного по координации сотрудничества с Соединенными Штатами.

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