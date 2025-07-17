Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 14:51

Зеленский послал Стефанишину в США

Зеленский назначил вице-премьера Стефанишину послом Украины в США

Ольга Стефанишина Ольга Стефанишина Фото: Kirill Chubotin/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил вице-премьера Ольгу Стефанишину на пост посла Украины в США. В Telegram-канале он сообщил, что соответствующий указ уже подписан. По его словам, сначала она будет работать в статусе специальной уполномоченной по сотрудничеству с США.

Подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной специальной уполномоченной президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США. В этом статусе Ольга будет работать, чтобы не терять темпа в отношениях с Америкой, пока продолжаются все надлежащие процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность посла Украины в Соединенных Штатах, — написал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский устроил перепалку с депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко в украинском парламенте. Все началось с того, что нардеп спросил президента, будет ли демобилизация военных. Зеленский ответил, что бойцы ВСУ «вернутся домой, когда мы победим врагов» и что они «заслуживают ротации, когда такие, как вы, будете на фронте». На это Гончаренко начал кричать, что «нужно иметь совесть».

Украина
Владимир Зеленский
послы
назначения
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американист раскрыл суть отношений США и Израиля при Трампе
Стало известно, могут ли сапоги из резины защитить от удара молнии
В Калининградской области восстановили электроснабжение после аварии
Россиянин задолжал 900 тысяч рублей из-за нежелания служить в армии
«Пусть возвращаются»: в Госдуме раскрыли, за что будут лишать гражданства
Российские банки хотят попросить о помощи государства
В СПЧ попросили Бастрыкина проверить перекрывших путь военным мигрантов
Мария Шарапова продает особняк за $25 млн из-за мужа
Спикер МИД Украины нахамил Орбану с помощью нейросети Grok
В Индии заявили о готовности отказаться от нефти из РФ при введении санкций
В Европе раскрыли, даст ли Трамп Украине дальнобойные ракеты
Стало известно о смерти американского режиссера с российскими корнями
Сайт со списком экстремистских материалов «упал» после решения Госдумы
Французскому певцу подарили портрет Путина с его автографом
Турэксперт раскрыл, где дешевле всего отдохнуть на море в августе
Диетолог рассказала о скрытой опасности холодного кофе в жару
Раскрыто, какие российские ракеты не может сбить ЗРК Patriot
«Никто не вкладывал ни цента»: экс-депутат Рады о сделке США и Украины
«Кишка тонка»: в ГД ответили на угрозы генерала США уничтожить Калининград
Раскрыто, кого Россия должна «благодарить» за политические припадки Трампа
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.