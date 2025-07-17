Зеленский послал Стефанишину в США

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил вице-премьера Ольгу Стефанишину на пост посла Украины в США. В Telegram-канале он сообщил, что соответствующий указ уже подписан. По его словам, сначала она будет работать в статусе специальной уполномоченной по сотрудничеству с США.

Подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной специальной уполномоченной президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США. В этом статусе Ольга будет работать, чтобы не терять темпа в отношениях с Америкой, пока продолжаются все надлежащие процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность посла Украины в Соединенных Штатах, — написал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский устроил перепалку с депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко в украинском парламенте. Все началось с того, что нардеп спросил президента, будет ли демобилизация военных. Зеленский ответил, что бойцы ВСУ «вернутся домой, когда мы победим врагов» и что они «заслуживают ротации, когда такие, как вы, будете на фронте». На это Гончаренко начал кричать, что «нужно иметь совесть».