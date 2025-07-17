Зеленский устроил перепалку в парламенте Между Зеленским и Гончаренко произошла перепалка в Раде из-за демобилизации

Между украинским лидером Владимиром Зеленским и депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко произошла перепалка в парламенте, сообщает издание «Страна.ua». Все началось с того, что нардеп спросил президента, будет ли демобилизация военных.

Зеленский ответил, что бойцы ВСУ «вернутся домой, когда мы победим врагов», и что они «заслуживают ротации, когда такие как вы будете на фронте». На это Гончаренко начал кричать, что «нужно иметь совесть».

Днем ранее Гончаренко подрался с другим депутатом Даниил Гетманцев прямо во время заседания парламента. На опубликованных кадрах видно, что украинские политики затеяли потасовку за трибуной. При этом другие депутаты снимали инцидент на видео.

До этого Гончаренко заявлял, что ТЦК (аналог военкомата на Украине) в нынешнем виде следует ликвидировать. Так он отреагировал на распространившееся в соцсетях видео, на котором сотрудник военкомата из Харькова наносит удары военнообязанному во время проверки документов.