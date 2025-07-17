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17 июля 2025 в 15:55

«Сигнальчик»: в Раде оценили решение США по Умерову в качестве нового посла

Депутат Рады назвал сигналом отказ США принять Умерова в качестве посла Украины

Рустем Умеров (слева) Рустем Умеров (слева) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Отказ американских властей от предложенной Украиной кандидатуры министра обороны Рустема Умерова на пост посла США стал «сигналом», написал в Telegram-канале депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. Он отметил, что процесс назначения нового посла требует долгого согласования принимающей стороны.

Еще когда эта новость о Рустеме [Умерове] была первой, я сказал, что там не все так просто и нужно получить согласование от Вашингтона. А его здесь не получили. Сигнальчик, — убежден Железняк.

Ранее издание «Страна.ua» сообщало, что Украина может заменить главу делегации на переговорах с Россией, которым сейчас является Умеров. По его информации, министра могут отправить послом в Вашингтон. Журналисты не исключили, что в этом случае дальнейшее участие Киева в переговорах может не предполагаться.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предложил вице-премьеру и министру экономики Юлии Свириденко пост главы правительства. По его словам, это связано с подготовкой к трансформации системы исполнительной власти в стране.

Украина
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Рустем Умеров
США
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