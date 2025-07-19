Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 05:36

Стало известно, кого могут обвинить в будущих провалах ВСУ

Военэксперт Степанов заявил, что Умерова могут обвинить в провалах ВСУ

Рустем Умеров Рустем Умеров Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ответственность за провалы ВСУ в будущем может быть возложена на экс-министра обороны Украины Рустема Умерова, заявил ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов. По его мнению, также главу ведомства обвинят в неудачных мирных переговорах.

И прогнозируемый в ближайшей перспективе обвал обороны будет опять же косвенно лежать на экс-министре обороны. Поэтому из него будут делать, как и из остальных членов команды, публичных козлов отпущения в медиапространстве, — констатировал эксперт.

Степанов также указал, что отказ США принять Умерова в качестве посла говорит о нежелании стран Запада видеть высокопоставленных чиновников Украины в качестве представителей в международных структурах. Скорее всего, больше никто из команды Зеленского не сможет выступить в качестве глав дипломатических представительств, считает аналитик.

Ранее Верховная рада одобрила кандидатуру бывшего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на пост министра обороны. Как уточнил депутат Алексей Гончаренко, за его кандидатуру проголосовали 267 парламентариев.

Что касается отказа американских властей от предложенной Украиной кандидатуры Умерова на пост посла в США, депутат Верховной рады Ярослав Железняк назвал это «сигналом». Он отметил, что процесс назначения нового посла требует долгого согласования принимающей стороной.

ВСУ
Рустем Умеров
Украина
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Целуют эмблему и уходят из клуба»: Мостовой о скандалах в РПЛ и трансферах
Синоптик раскрыл, когда в Санкт-Петербурге прогремят грозы
«Закулисная сделка»: в США объяснили неожиданный поступок Трампа
Российский боец рассказал о применении ВСУ химического оружия
Стало известно, кого могут обвинить в будущих провалах ВСУ
Удар авиабомбы, сотни БПЛА направились на Киев: успехи ВС РФ к утру 19 июля
Суд отправил в СИЗО рецидивиста за шантаж личными данными
Под санкции Евросоюза попали 22 российских банка
Евросоюз ввел санкции против российского кинорежиссера
Новые санкции Евросоюза против России вступили в силу
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 июля
Сколько стоит доехать из Москвы до Финского залива по платной М-11 «Нева»
Спелый, сладкий, сочный: как выбрать идеальный арбуз в магазине
«Настоящее оружие»: на Западе объяснили опасность санкций Трампа
Легендарного бойца UFC арестовали за стрельбу из автомобиля
Сейсмологи зафиксировали два землетрясения вблизи Южных Курил
В Госдуме рассказали об изменениях противопоказаний к управлению авто
«На бойню»: на Западе раскрыли планы Евросоюза относительно России
Трамп обвинил медиамагната в клевете по делу Эпштейна
Все, что нужно знать о гайморите: симптомы, лечение, профилактика
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне
Европа

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.