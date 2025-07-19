Стало известно, кого могут обвинить в будущих провалах ВСУ

Стало известно, кого могут обвинить в будущих провалах ВСУ Военэксперт Степанов заявил, что Умерова могут обвинить в провалах ВСУ

Ответственность за провалы ВСУ в будущем может быть возложена на экс-министра обороны Украины Рустема Умерова, заявил ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов. По его мнению, также главу ведомства обвинят в неудачных мирных переговорах.

И прогнозируемый в ближайшей перспективе обвал обороны будет опять же косвенно лежать на экс-министре обороны. Поэтому из него будут делать, как и из остальных членов команды, публичных козлов отпущения в медиапространстве, — констатировал эксперт.

Степанов также указал, что отказ США принять Умерова в качестве посла говорит о нежелании стран Запада видеть высокопоставленных чиновников Украины в качестве представителей в международных структурах. Скорее всего, больше никто из команды Зеленского не сможет выступить в качестве глав дипломатических представительств, считает аналитик.

Ранее Верховная рада одобрила кандидатуру бывшего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на пост министра обороны. Как уточнил депутат Алексей Гончаренко, за его кандидатуру проголосовали 267 парламентариев.

Что касается отказа американских властей от предложенной Украиной кандидатуры Умерова на пост посла в США, депутат Верховной рады Ярослав Железняк назвал это «сигналом». Он отметил, что процесс назначения нового посла требует долгого согласования принимающей стороной.