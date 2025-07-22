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22 июля 2025 в 10:49

Названо точное место для третьего раунда переговоров России и Украины

Третий раунд переговоров России и Украины пройдет во дворце Чираган в Стамбуле

Третий раунд переговоров России и Украины планируется провести во дворце Чираган в Стамбуле, передает РИА Новости со ссылкой на одного из организаторов переговоров. До этого, в понедельник, 21 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча России и Украины планируется на 23 июля.

Для представителей прессы будет организован медиапарк в саду места проведения встречи. Доступ в зону будет возможен с 08:00 утра в день встречи, — сообщил собеседник агентства.

Ранее британский геополитический аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский изменил свое отношение к переговорам в Стамбуле под влиянием Вашингтона. По его словам, украинский лидер изначально не верил в этот формат, но ухудшение ситуации на фронте и неопределенность с поставками оружия вынудили его подчиниться требованиям США.

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