Песков раскрыл ключевую тему предстоящих российско-украинских переговоров

Проекты меморандумов о мирном урегулировании, которыми обменялись Москва и Киев, станут ключевой темой предстоящего третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге. По его словам, которые приводит ТАСС, в ходе встречи будут подняты и другие вопросы.

Тема переговоров достаточно сложная: помимо других вопросов, конечно, надо будет обсуждать те самые проекты меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда, — сказал он.

Ранее Песков заявил, что Кремль не рассчитывает на прорывы из разряда чудес на переговорах с украинский стороной в Стамбуле. Он подчеркнул, что Россия будет добиваться защиты своих интересов.

Он также допустил, что новый раунд российско-украинских переговоров состоится уже на этой неделе. Песков отметил, что это сложная тема, которая требует большой работы. Он также напомнил, что запрет президента Украины Владимира Зеленского на переговоры с Россией еще действует. Так представитель Кремля объяснил невозможность обсудить встречу российского лидера с украинским коллегой.