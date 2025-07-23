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23 июля 2025 в 16:34

Мединский раскрыл один план Киева на переговорах в Стамбуле

Мединский заявил о планах Киева добиться в Стамбуле встречи Путина и Зеленского

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Представители Киева в ходе третьего раунда диалога намерены добиться личной встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщил глава российской делегации в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский. По его словам, такую информацию он узнал по прибытии в Стамбул, передает РИА Новости.

Слышал, — отметил Мединский в ответ на вопрос, знает ли он о планах украинских представителей.

Ранее источники в Министерстве иностранных дел Турции сообщили, что в третьем раунде переговоров в Стамбуле примут участие глава МИД страны Хакан Фидан, руководитель разведки Ибрагим Калын и начальник Генштаба ВС Метин Гюрак.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал предстоящий разговор между делегациями России и Украины «очень сложным». По его словам, третий раунд диалога не будет простым, так как стороны имеют диаметрально противоположные меморандумы.

Владимир Мединский
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Украина
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Владимир Зеленский
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