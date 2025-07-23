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23 июля 2025 в 14:13

В Турции сообщили об участии в переговорах глав МИД и разведки

Глава МИД Турции Хакан Фидан на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле Глава МИД Турции Хакан Фидан на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Руководители Министерства иностранных дел Турции и разведки Хакан Фидан и Ибрагим Калын, а также начальник Генштаба ВС страны Метин Гюрак будут присутствовать на третьем раунде переговоров по мирному урегулированию кризиса на Украине в Стамбуле, передает ТАСС со ссылкой на источники в турецком МИД. По его словам, Фидан планирует выступить на открытии встречи.

В переговорах предусматривается участие министра иностранных дел Хакана Фидана, главы Национальной разведывательной организации Ибрагима Калына и начальника Генштаба ВС Метина Гюрака. Министр Фидан выступит на открытии встречи, — говорится в сообщении.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что в Турцию для участия в переговорах прибыла украинская делегация. По его словам, представители Киева намерены провести некие встречи в Анкаре, а затем отправиться в Стамбул, где состоится третья встреча с делегатами из России.

Кроме того, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, новый раунд переговоров в Стамбуле не будет легким. По его словам, делегации от Москвы и Киева ожидает «очень сложный разговор».

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