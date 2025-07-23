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23 июля 2025 в 13:48

В Раде сообщили о прибытии украинской делегации в Турцию

Депутат Рады Гончаренко сообщил о прибытии украинской делегации в Турцию

Дворец Чираган Дворец Чираган Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Украинская делегация, которая примет участие в третьем раунде переговоров по мирному урегулированию кризиса, прибыла на территорию Турции, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале. По его словам, сначала делегаты проведут встречи в Анкаре, а потом направятся в Стамбул. С кем именно собираются встретиться в турецкой столице украинские представители парламентарий не уточнил.

Украинская делегация прибыла на переговоры в Турцию. Сначала переговоры пройдут в Анкаре, дальше в Стамбуле, — написал депутат Верховной рады.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что состав российской делегации, которая в Стамбуле встретится с представителями Украины, не претерпела изменений. По его словам, главой переговорной группы также является помощник президента РФ Владимир Мединский.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера отметил, что третий раунд переговорного процесса ожидается нелегким. Между российскими и украинскими делегатами состоится «очень сложный разговор», так как Москва и Киев имеют диаметрально противоположные проекты меморандумов, объяснил Песков.

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