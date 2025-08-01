Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 августа 2025 в 14:26

Путин высказался о российско-украинских переговорах в Стамбуле

Путин положительно оценил итоги переговоров России и Украины в Стамбуле

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российско-украинские переговоры в Стамбуле в целом можно оценить положительно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Глава государства отметил, что переговоры всегда остаются востребованными, передает ТАСС.

Я оцениваю в целом положительно. Ну а как же можно не положительно оценивать то, что сотни людей возвратились на Родину? Это положительно, — сказал Путин.

При этом российский лидер отметил, что все разочарования в переговорах, которые могут возникнуть, обусловлены завышенными ожиданиями. При этом он подчеркнул, что для дипломатического урегулирования конфликта необходимо вести обстоятельный, спокойный, но непубличный диалог.

Ранее Путин и Лукашенко приняли участие в молебне в церкви Смоленской иконы Божией Матери в Спасо-Преображенском мужском монастыре на Валааме. Кадры опубликовала пресс-служба Кремля. На них видно, как оба лидера стоят с церковными свечами в руках.

Лукашенко при встрече с Путиным на карельском острове Валааме заявил о ее своевременности. На опубликованных кадрах лидеры обменялись объятиями и рукопожатиями.

Россия
Украина
переговоры
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин поставил на место Зеленского, отказавшегося от переговоров с Россией
Лукашенко указал на неполноценность Украины на фоне скандала с законами
В Совфеде призвали россиян не обращать внимание на ультиматумы Трампа
«Так политика не делается»: Лукашенко оценил новый дедлайн Трампа
Путин обозначил принципы будущего мира на Украине
Лукашенко: Россию и Белоруссию невозможно поставить на колени
На Западе заявили об оружии нового класса у охраны Путина
Трамп взялся за физподготовку школьников
Путин назвал важные для России условия урегулирования на Украине
«Ни одной потери»: Путин ответил на вопрос о погибших российских бойцах
Агроном поделился безопасным методом борьбы с кротами на участке
Метеоролог рассказал, когда в Москву придет потепление
Путин назвал причину отрицания Киева перехода Часова Яра под контроль РФ
Путин заявил, что «Орешник» готов к бою
Путин назвал особенность безопасности России и Украины
Влюбленная дочь напала на мать из-за отчима
Путин подвел итоги передачи тел погибших между Россией и Украиной
Историк объяснил, почему Горбачев поддержал Запад в войне против Ирака
Сотрудников бундестага решили обучить йоге и пилатесу
ВС России взяли Волчанск? Что известно, как идет наступление 1 августа
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.