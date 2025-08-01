Путин высказался о российско-украинских переговорах в Стамбуле Путин положительно оценил итоги переговоров России и Украины в Стамбуле

Российско-украинские переговоры в Стамбуле в целом можно оценить положительно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Глава государства отметил, что переговоры всегда остаются востребованными, передает ТАСС.

Я оцениваю в целом положительно. Ну а как же можно не положительно оценивать то, что сотни людей возвратились на Родину? Это положительно, — сказал Путин.

При этом российский лидер отметил, что все разочарования в переговорах, которые могут возникнуть, обусловлены завышенными ожиданиями. При этом он подчеркнул, что для дипломатического урегулирования конфликта необходимо вести обстоятельный, спокойный, но непубличный диалог.

Ранее Путин и Лукашенко приняли участие в молебне в церкви Смоленской иконы Божией Матери в Спасо-Преображенском мужском монастыре на Валааме. Кадры опубликовала пресс-служба Кремля. На них видно, как оба лидера стоят с церковными свечами в руках.

Лукашенко при встрече с Путиным на карельском острове Валааме заявил о ее своевременности. На опубликованных кадрах лидеры обменялись объятиями и рукопожатиями.