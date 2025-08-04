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04 августа 2025 в 14:29

Американист раскрыл, что будет в случае отказа России от ультиматума Трампа

Политолог Синельников-Оришак заявил, что отказ РФ от ультиматума США не страшен

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

Отказ российского руководства от ультиматума президента США Дональда Трампа ничего глобально не изменит, заявил «Ридусу» американист Михаил Синельников-Оришак. По его мнению, экономика России из-за этого не рухнет. Он добавил, что у США нет эффективных рычагов давления на РФ.

Уже произошли попытки вводить больше мер экономического воздействия — вторичных, третичных санкций. Они показали, что США слишком многого хотят от третьих стран. Меры относительно мирного воздействия на Россию близки к исчерпанию. В нынешних условиях им остается только одно — физически топить танкеры, — отметил Синельников-Оришак.

Он уточнил, что президент России Владимир Путин может позволить себе отказаться от ультиматума Трампа. По его словам, это решение не отразится на обстановке на линии боевого соприкосновения. При этом эксперт допустил, что будут какие-то незначительные потери из-за введения санкций.

Ранее Трамп поставил Москве новый ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом в течение 12 дней. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров.

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