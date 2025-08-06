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06 августа 2025 в 12:21

«Возможно, один из последних»: политолог о приезде Уиткоффа в Москву

Политолог Дубравский: приезд Уиткоффа в Москву может быть последним из-за Трампа

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Приезд спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву может быть последним из-за ультиматума главы Белого дома Дональда Трампа в адрес России, срок действия которого истекает 8 августа, заявил NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский. Он отметил, что визит американского политика связан с попыткой урегулировать конфликт на Украине.

Мне кажется, что приезд Уиткоффа в РФ достаточно понятен. Это попытка разрешить конфликт на Украине. Более того, возможно, это вообще один из последних приездов из-за этих ультиматумов Трампа. Вчера сам Трамп лично заявил, что посмотрит, удастся ли договориться с Москвой, поэтому мне кажется, что здесь надо расценивать именно так, — высказался Дубравский.

Он не исключил, что переговоры могут затронуть не только украинский кризис, но и другие важные темы, включая обмен заключенных или сотрудников спецслужб. По его словам, даже если диалог по Украине не даст результатов, взаимодействие между Москвой и Вашингтоном продолжится по иным направлениям.

Уиткофф и руководство РФ, естественно, могут обсуждать и другие темы, не только конфликт на Украине, например обмен политических заключенных либо обмен каких-то международных сотрудников различных спецслужб. То есть тематик на самом деле много. Рассматривать этот приезд стоит в любом случае в контексте того, что даже если по Украине США не получат того, чего хотят, и они просто выйдут из переговорного процесса, то по другим направлениям, скорее всего, общение между Москвой и Вашингтоном не прекратится, — подытожил Дубравский.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук выразил мнение, что Уиткофф приехал в Россию на фоне слухов о пленении британских офицеров. По его словам, эта тема активно обсуждается в закрытых источниках, хотя официального подтверждения пока нет. Он предположил, что спецпосланник президента США может обсудить с российским руководством вопрос освобождения британских пленных.

Стив Уиткофф
США
Россия
Москва
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Мария Зеленина
М. Зеленина
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