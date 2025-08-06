Приезд Уиткоффа в Россию связали со взятием в плен британских офицеров

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф приехал в Россию на фоне слухов о пленении британских офицеров, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, эта тема активно обсуждается в закрытых источниках, хотя официального подтверждения пока нет. Он предположил, что Уиткофф может обсудить с российским руководством вопрос освобождения британских пленных.

Эта информация по поводу взятия в плен двух высокопоставленных офицеров Британии ходит в интернете и, наверное, имеет место быть, но официального подтверждения я пока не видел. Хотя, с одной стороны, сегодня прибыл посланник Соединенных Штатов Америки Уиткофф. Возможно, что он и будет говорить по этому поводу с нашим руководством о том, чтобы их как-то вызволить. То есть я думаю, что эта информация имеет место, и где-то она бродит по секретным службам и ее кто-то продвигает, — пояснил Матвийчук.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп, скорее всего, взбесится, если Уиткофф после визита в Россию вернется ни с чем. По данным зарубежных журналистов, глава Белого дома рассчитывает, что американский дипломат добьется хоть какого-то результата.