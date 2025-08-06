На Западе объяснили, в каком случае Трамп взбесится FT: Трамп взбесится при отсутствии результата поездки Уиткоффа в Москву

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, скорее всего, взбесится, если его спецпосланник Стив Уиткофф после визита в Россию вернется ни с чем, пишет Financial Times. По данным источников, глава Белого дома рассчитывает, что американский дипломат добьется хоть какого-то результата.

Все зависит от того, что Уиткофф привезет обратно. Если Уиткофф вернется ни с чем, абсолютно ни с чем, Трамп взбесится, — указал источник.

Ранее спецпосланник американского президента прибыл в Москву для проведения переговоров. В аэропорту Внуково его встретил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Самолет Bombardier Global 7500, вылетевший из Флориды и, предположительно, перевозивший Уиткоффа, пересек российскую границу в 06:11 по московскому времени. Во время маршрута воздушное судно пролетало через воздушное пространство Норвегии, Швеции и Латвии.

Международные эксперты высказывали предположения, что этот визит может пролить свет на перспективы урегулирования ситуации вокруг Украины. Аналитики отмечают, что, хотя переговоры способны обозначить первые шаги к возможным скрытым контактам между Москвой и Киевом, вероятность быстрого достижения мирного соглашения оценивается как крайне низкая.