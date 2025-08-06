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06 августа 2025 в 07:14

Самолет Уиткоффа приземлился в Москве

Самолет делегации США садится в аэропорту «Внуково-2» в Москве Самолет делегации США садится в аэропорту «Внуково-2» в Москве Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Самолет, на борту которого может находиться спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, прибыл в Москву, сообщили ТАСС в авиадиспетчерских кругах. Отмечается, что речь идет о бизнес-джете Bombardier Global 7500.

Самолет, на борту которого, предположительно, находится Уиткофф, вылетевший из США накануне вечером, прибыл в Москву, — подчеркнул собеседник агентства.

Согласно данным сервиса Flightradar24, вылетевший из Флориды самолет пересек границу с Россией около 06:11 мск. Во время полета борт заходил в воздушное пространство нескольких стран — Норвегии, Швеции и Латвии.

Ранее представитель Госдепа США Тэмми Брюс подтвердила визит Уиткоффа в РФ. При этом она отметила отсутствие конкретики относительно вопросов, которые дипломат планирует обсуждать в Москве с российскими представителями.

До этого политолог Норат Аджамян предположил, что Уиткофф в ходе визита в Москву может затронуть вопрос о том, как будет строиться переговорный процесс по украинскому конфликту. В частности, по его словам, стороны могут обсудить воздушное перемирие между РФ и Украиной.

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