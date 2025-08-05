Политолог раскрыл, чего ожидать от визита Уиткоффа в Москву Политолог Аджамян заявил, что в РФ Уиткофф может обсудить украинский конфликт

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в ходе визита в Москву может обсудить с российскими представителями то, как будет строиться переговорный процесс по украинскому конфликту, заявил «ФедералПресс» политолог Норат Аджамян. В частности, по его словам, стороны могут обсудить воздушное перемирие между РФ и Украиной.

Визит Уиткоффа в Москву можно рассматривать как попытку договориться о чем-то конкретном. Возможно, будет обсуждаться вопрос воздушного перемирия между РФ и Украиной, — предположил Аджамян.

Он отметил, если стороны достигнут консенсуса по итогам встречи, президент США Дональд Трамп может воздержаться от введения санкций против России и ее партнеров. Политолог не исключил, что визит Уиткоффа может стать как реальным прогрессом в переговорах, так и просто бессмысленной поездкой — все зависит от обстоятельств.

Политолог Юрий Светов ранее заявил, что встреча Трампа и президента России Владимира Путина возможна 3 сентября в Пекине. Также он отметил, что Уиткофф может приехать в Москву уже 6 августа.