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04 августа 2025 в 14:14

Политолог назвал возможную дату и место личной встречи Путина и Трампа

Политолог Светов заявил, что встреча Путина и Трампа возможна 3 сентября в Китае

Дональд Трамп и Владимир Путин Дональд Трамп и Владимир Путин Фото: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa/Xinhua/Global Look Press

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа возможна 3 сентября в Пекине, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» политолог Юрий Светов. Он отметил, что спецпосланник США Стив Уиткофф может приехать в Москву уже 6 августа. По его мнению, Уиткофф обсудит вопросы конфликта на Украине.

Я полагаю, что в этой встрече есть серьезная заинтересованность американцев. Видимо, есть какие-то вопросы, в которых американцы заинтересованы, чтобы Россия помогла, — подчеркнул Светов.

По его словам, визит Уиткоффа в столицу РФ говорит о том, что Трамп готовится к встрече с Путиным. Он не исключил, что встреча двух лидеров стран пройдет в Китае в рамках какого-то мероприятия, например, посвященного 80-летию окончания войны КНР с Японией.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не исключает возможности встречи Владимира Путина и Уиткоффа на этой неделе. По его словам, Москва считает контакты с представителем Вашингтона очень содержательными и полезными.

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