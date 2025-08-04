Политолог назвал возможную дату и место личной встречи Путина и Трампа Политолог Светов заявил, что встреча Путина и Трампа возможна 3 сентября в Китае

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа возможна 3 сентября в Пекине, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» политолог Юрий Светов. Он отметил, что спецпосланник США Стив Уиткофф может приехать в Москву уже 6 августа. По его мнению, Уиткофф обсудит вопросы конфликта на Украине.

Я полагаю, что в этой встрече есть серьезная заинтересованность американцев. Видимо, есть какие-то вопросы, в которых американцы заинтересованы, чтобы Россия помогла, — подчеркнул Светов.

По его словам, визит Уиткоффа в столицу РФ говорит о том, что Трамп готовится к встрече с Путиным. Он не исключил, что встреча двух лидеров стран пройдет в Китае в рамках какого-то мероприятия, например, посвященного 80-летию окончания войны КНР с Японией.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не исключает возможности встречи Владимира Путина и Уиткоффа на этой неделе. По его словам, Москва считает контакты с представителем Вашингтона очень содержательными и полезными.