В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Уиткоффа на этой неделе

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Уиткоффа на этой неделе Песков допустил встречу Путина и Уиткоффа на этой неделе

Кремль не исключает возможности встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа на этой неделе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Москва считает контакты с представителем Вашингтона очень содержательными и полезными, пишет РИА Новости.

Мы не исключаем возможности проведения такой встречи, — отметил Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Уиткофф прибудет в Москву в среду или четверг, 6 или 7 августа соответственно. Однако подробностей предстоящего визита глава государства не уточнил.

Политолог-американист Малек Дудаков между тем предположил, что Уиткофф во время визита в Москву может предложить России экономическую сделку, в том числе смягчение введенных санкций. Он уточнил, что в обмен на это спецпосланник потребует приостановить боевые действия на Украине.

Британский журналист Уоррен Торнтон в свою очередь заявил, что Трампу в вопросе урегулирования конфликта на Украине следует дать России желаемое. Он отметил, что РФ не примет условия, которые диктуют США.