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03 августа 2025 в 17:12

«Остался один вариант»: в Британии дали США совет по Украине

Журналист Торнтон: Трампу пора выполнить условия России по Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

Президенту США Дональду Трампу в вопросе урегулирования на Украине следует дать России то, чего она хочет, высказал мнение британский журналист Уоррен Торнтон, комментируя визит спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Москву. На своей странице в соцсети X он отметил, что это единственный способ положить конец конфликту.

Позвольте мне избавить вас от лишних хлопот. Вы не достигнете прекращения огня, пока не будут выполнены все условия, которые русские выдвигали в течение последних лет. <...> Дайте русским то, чего они хотят. У вас остался только один вариант, — написал он.

Эксперт подчеркнул, что Россия не примет условия, диктуемые США. Ни санкции, ни торговые ограничения, по его мнению, не позволят Вашингтону добиться желаемого результата.

Ранее Трамп объявил, что новый ультиматум для РФ по прекращению огня составит 10–12 дней: «Нет никаких причин ждать 50 дней». Президент США отметил, что хотел быть щедрым, но это не привело к прогрессу. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают у РФ нефть, газ и другие энергоносители.

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