Политолог раскрыл, что может предложить Уиткофф во время визита в Москву Политолог Дудаков: в Москве Уиткофф предложит России смягчение санкций

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф во время визита в Москву может предложить России экономическую сделку, в том числе смягчение ранее введенных санкций, заявил в беседе NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, в обмен на это Уиткофф потребует приостановить боевые действия на Украине.

Уиткофф является одним из главных представителей партии мира в администрации Трампа, поэтому вряд ли он будет выставлять ультиматумы. Скорее всего, он предложит ту или иную экономическую сделку вместе со смягчением санкций, что Трамп пытается продать России на текущий момент в обмен на приостановку боевых действий на Украине. Мы наблюдаем со стороны американской администрации типичный метод кнута и пряника. Трамп играет роль злого полицейского, угрожая ядерной эскалацией или вторичными тарифами, а Стив Уиткофф приезжает в Москву и говорит, что они готовы смягчить санкции и приостановить конфликт, если Россия согласится на их условия, — высказался Дудаков.

По мнению политолога, вероятность, что российские власти пойдут на такое соглашение, минимальна. От визита Уиткоффа не стоит ожидать прорывных результатов, добавил Дудаков.

Честно говоря, я не думаю, что такая позиция возымеет эффект, и руководство России вряд ли под таким давлением будет идти на какие-либо переговоры с американцами. Тем более что мы неоднократно указывали на то, что для нас приоритетно разрешение вопросов, связанных с нашей национальной безопасностью. А уже потом можно будет говорить об экономической кооперации, смягчении санкций и обо всем остальном. Поэтому, наверное, не стоит ожидать каких-то масштабных результатов от поездок Уиткоффа в Москву, — объяснил Дудаков.

При этом политолог подчеркнул позитивный момент сохранения диалога между Россией и США. Хотя, по его оценкам, сейчас очень мало шансов прийти к договоренностям до установленного Трампом дедлайна.

Ранее постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что Стивен Уиткофф прибудет в Москву в эти выходные. Он выразил надежду, что этот визит поспособствует прорыву урегулирования конфликта на Украине.