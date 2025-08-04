Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 03:22

Трамп рассказал, когда Уиткофф прилетит в Москву

Трамп заявил, что Уиткофф прилетит в Москву 6 или 7 августа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф прибудет в Москву в среду или четверг, 6 или 7 августа соответственно, заявил американский лидер Дональд Трамп. Подробностей предстоящего визита политик не уточнил, передает Reuters.

Сам Уиткофф эту информацию не комментировал. Накануне постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер утверждал, что спецпосланник прибудет в Москву в эти выходные, которые были 2 и 3 августа. Он выразил надежду, что этот визит поспособствует прорыву урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Уиткофф сообщил, что рассчитывает на достижение решения по Украине и установление долгосрочного мира на Ближнем Востоке до конца президентского срока Дональда Трампа. Кроме того, он упомянул расширение Авраамовых соглашений и достижение стабильного мира в Газе как ключевые приоритеты.

Тем временем политолог-американист Малек Дудаков предположил, что Стивен Уиткофф во время визита в Москву может предложить России экономическую сделку, в том числе смягчение ранее введенных санкций. По его словам, в обмен на это Уиткофф потребует приостановить боевые действия на Украине.

Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Москва
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия сыграет с Иорданией
Защита оспорила продление ареста экс-замминистра обороны
Байкеры устроили сходку в российском городе из-за сбитой девушки
Продюсер Розенбаума вышла на связь после слухов о его госпитализации
В Совфеде объяснили, зачем Россия списывает долги другим странам
В Госдуме обвинили банки в спекуляции на фоне рекордной прибыли
На Кубани поток воды смыл палаточный лагерь вместе с детьми
Россия снимает мораторий на развертывание ракет наземного базирования
«112»: Розенбаума экстренно госпитализировали в столичную клинику
Любителям фестиваля Signal сообщили неприятную новость
Автоэксперт раскритиковал инициативу ограничить срок службы легковых машин
Анастасия Волочкова рассказала, кто из продюсеров помог ей стать певицей
Россиян предупредили о грядущем росте цен на красную рыбу
Участники мусорного бизнеса наворовали 33 млн рублей
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.