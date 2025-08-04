Трамп рассказал, когда Уиткофф прилетит в Москву Трамп заявил, что Уиткофф прилетит в Москву 6 или 7 августа

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф прибудет в Москву в среду или четверг, 6 или 7 августа соответственно, заявил американский лидер Дональд Трамп. Подробностей предстоящего визита политик не уточнил, передает Reuters.

Сам Уиткофф эту информацию не комментировал. Накануне постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер утверждал, что спецпосланник прибудет в Москву в эти выходные, которые были 2 и 3 августа. Он выразил надежду, что этот визит поспособствует прорыву урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Уиткофф сообщил, что рассчитывает на достижение решения по Украине и установление долгосрочного мира на Ближнем Востоке до конца президентского срока Дональда Трампа. Кроме того, он упомянул расширение Авраамовых соглашений и достижение стабильного мира в Газе как ключевые приоритеты.

Тем временем политолог-американист Малек Дудаков предположил, что Стивен Уиткофф во время визита в Москву может предложить России экономическую сделку, в том числе смягчение ранее введенных санкций. По его словам, в обмен на это Уиткофф потребует приостановить боевые действия на Украине.